Шарапова в первом матче после дисквалификации сыграет с Винчи, во втором может встретиться с Радванской

В Штутгарте прошла жеребьевка стартующего в понедельник турнира WTA, который станет первым для Марии Шараповой после 15-месячной дисквалификации за мельдоний. В первом круге россиянка сыграет с 35-й ракеткой мира Робертой Винчи. Во втором круге победительница этого матча сыграет с сильнейшей в паре Агнешка Радванска – Екатерина Макарова.

Свой первый матч Шарапова проведет в среду 26 апреля.

Кроме Шараповой и Макаровой, в Штутгарте также сыграют россиянки Светлана Кузнецова (сыграет с Кики Бертенс), Елена Веснина и Дарья Касаткина (они в первом круге встретятся между собой).

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