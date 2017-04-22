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    Глушакова могут дисквалифицировать на 3 матча

    Теги Спартак Ростов Премьер-лига Россия КДК РФС Денис Глушаков

    КДК РФС может дисквалифицировать полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова на 3 матча.

    Капитан красно-белых был удален в гостевой игре 24-го тура премьер-лиги с «Ростовом» (0:3) за «серьезное нарушение правил (удар соперника ногой в верхнюю часть голени, с использованием шипов, в борьбе за мяч, без нанесения травмы)».

    Согласно регламенту РФС, такое нарушение наказывается дисквалификацией на срок до трех матчей.

    Подробную статистику выступлений Глушакова вы можете посмотреть здесь.

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