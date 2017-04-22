Глушакова могут дисквалифицировать на 3 матча

КДК РФС может дисквалифицировать полузащитника Дениса Глушакова на 3 матча.

Капитан красно-белых был удален в гостевой игре 24-го тура премьер-лиги с (0:3) за «серьезное нарушение правил (удар соперника ногой в верхнюю часть голени, с использованием шипов, в борьбе за мяч, без нанесения травмы)».

Согласно регламенту РФС, такое нарушение наказывается дисквалификацией на срок до трех матчей.

Подробную статистику выступлений Глушакова вы можете посмотреть здесь.