Глушакова могут дисквалифицировать на 3 матча
КДК РФС может дисквалифицировать полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова на 3 матча.
Капитан красно-белых был удален в гостевой игре 24-го тура премьер-лиги с «Ростовом» (0:3) за «серьезное нарушение правил (удар соперника ногой в верхнюю часть голени, с использованием шипов, в борьбе за мяч, без нанесения травмы)».
Согласно регламенту РФС, такое нарушение наказывается дисквалификацией на срок до трех матчей.
Подробную статистику выступлений Глушакова вы можете посмотреть здесь.
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