СКА выиграл со скандалом, Дзюба против «Спартака» и другие важные новости дня

1. СКА победил «Магнитку», и теперь счет в финальной серии Кубка Гагарина – 3-1. Ключевой момент игры – удаление Даниса Зарипова, на которое гости нервно отреагировали и во время матча, и после. Недоволен даже вице-премьер Дворкович, а судьи говорят, что все верно.

2. Восемь фанатов «Лестера» получили условные сроки после буйства в Мадриде.

3. Мутко заработал 9 млн рублей в прошлом году. В комментариях поднимают важные вопросы.

4. «МЮ» придется доигрывать этот сезон без Хуана Маты. А Роберт Левандовски сыграет в Мадриде против «Реала».

5. Криштиану признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, Дибала – второй.

6. Немецкая Spiegel раскопала, что Роналду в 2009 году заплатил 375 тысяч долларов, чтобы избежать обвинения в изнасиловании. Футболист все опровергает.

7. Радулов забил победный гол, Малкин приблизился к отметке 50 шайб в Кубке Стэнли, Бобровский проиграл 6-й матч подряд. Все результаты дня в НХЛ – здесь.

8. Дженсон Баттон вернется в «Формулу-1» на одну гонку – надо подменить Алонсо.

9. Владелец турнира в Мадриде был против wild card Шараповой. Но решал не он.

10. Бойца, сбросившего полкило за две минуты, разоблачили, показав тот же трюк.

11. Киберспорт в России приравняли к футболу, хоккею и баскетболу. Теперь можно стать КМС по Dota 2, например.

Цитата дня: «Среди болельщиков «Спартака» есть определенная группа сектантов. Не хотелось бы, чтобы они стали чемпионами». Артема Дзюбу в «Спартаке» любят все больше.