Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович высказался о судействе в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина между СКА и «Магниткой».

«Дело не в Магнитке... Стыдно!!! С таким судейством в КХЛ и отсутствием самоуважения мы никогда не обыграем канадцев, а хоккеисты – молодцы!», – написал Дворкович в своем твиттере.

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