Вице-премьер Аркадий Дворкович: «Стыдно! С таким судейством в КХЛ мы никогда не обыграем канадцев»
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович высказался о судействе в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина между СКА и «Магниткой».
«Дело не в Магнитке... Стыдно!!! С таким судейством в КХЛ и отсутствием самоуважения мы никогда не обыграем канадцев, а хоккеисты – молодцы!», – написал Дворкович в своем твиттере.
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