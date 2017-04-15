Роналду опроверг информацию об обвинении в изнасиловании

Компания Gestifute, которая представляет интересы форварда Криштиану Роналду, опровергла информацию о том, что игрока обвиняли в изнасиловании в 2009 году.

«Данная информация ни что иное как часть журналистской фантастики. Предполагаемая жертва отказывается себя называть и подтвердить всю историю.

Весь сюжет статьи основан на неподписанных документах, участвующие стороны неизвестны, электронные письма пересылаются между адвокатами, которые не представляют интересов .

Воображаемое письмо, которое было послано предполагаемой жертвой, он никогда не получал.

Информация в газете Der Spiegel ложная. Криштиану Роналду сделает все возможное, чтобы противостоять этой лжи», – говорится в заявлении.