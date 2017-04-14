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    6 фанатов «Лестера» получили по 8 месяцев тюрьмы за беспорядки в Мадриде, еще двое – по 4 месяца

    Теги премьер-лига Англия Атлетико происшествия болельщики Лестер

    Восемь фанатов «Лестера» получили по четыре месяца тюрьмы за участие в беспорядках в Мадриде перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:1).

    Шестеро из них также осуждены еще на 4 месяца заключения за нападение на сотрудников полиции.

    Сообщается, что приговоры были вынесены в результате соглашения между адвокатами обвиняемых и государственным обвинителем.

    Напомним, что болельщики «Лестера» устроили массовые гуляния на Пласа-Майор – одной из центральных площадей Мадрида – накануне матча.

    Фанаты хором выкрикивали «испанские ублюдки, Гибралтар наш», а также распевали песню «10 немецких бомбардировщиков» времен Второй мировой войны. В какой-то момент празднования перетекли в столкновения с сотрудниками полиции, которые попытались зачистить площадь.

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