НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Питтсбург» примет «Коламбус», «Сент-Луис» в гостях у «Миннесоты» и другие матчи
НХЛ
Кубок Стэнли
Первый раунд
- Дата проведения
- 15 апреля, 02.00, «Consol Energy Center»
Счет в серии: 1-0
Смотри этот матч бесплатно на Winline
- Дата проведения
- 15 апреля, 02.00, «Centre Bell»
Счет в серии: 0-1
Смотри этот матч бесплатно на Winline
- Дата проведения
- 15 апреля, 03.00, «Xcel Energy Center»
Счет в серии: 0-1
Смотри этот матч бесплатно на Winline
- Дата проведения
- 15 апреля, 05.30, «Rogers Place»
Счет в серии: 0-1
Смотри этот матч бесплатно на Winline
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.