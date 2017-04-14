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    Артем Дзюба: «Адекватные болельщики «Спартака» заслужили чемпионский титул. Но есть определенная группа сектантов»

    Теги Спартак Зенит Артем Дзюба Премьер-лига Россия болельщики

    Бывший нападающий «Спартака» Артем Дзюба, ныне выступающий за «Зенит», оценил перспективы московской команды стать чемпионами в этом сезоне.

    - Вас не расстраивает мысль, что «Спартак» может стать чемпионом раньше вас? – вопрос Дзюбе.

    – Это футбол. Многие адекватные болельщики «Спартака» соскучились по титулу и заслужили за столько лет, чтобы их команда стала чемпионом. Но есть определенная группа сектантов.

    Не хотелось бы, чтобы они стали чемпионами, потому что они ведут себя не совсем по-мужски. Но если откровенно такого судейства давно у «Спартака» не было. Плюс, конечно, же игра – Каррера сделал очень хороший коллектив.

    - Что значит «такого судейства не было у «Спартака»?

    – Можно взять много матчей, о которых никто не говорит. У «Ростова», например, удалили двух футболистов. Я считаю, это беспредел. «Амкар» спокойненько. Они все матчи додавливают при хорошем судействе. Я ни разу не видел, чтобы в Чечне кого-то судили так хорошо.

    Обычно туда приезжаешь и получаешь пенальти почти на сто процентов. Странно все это было. Но сейчас не об этом. Мы хотим обыграть такой сильный «Спартак» на его территории, – сказал Дзюба.

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