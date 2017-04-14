Владелец турнира в Мадриде был против wild card Шараповой
Владелец комбинированного турнира в Мадриде Ион Цириак заявил, что не поддерживал идею выделения wild card в основную сетку Марии Шараповой, в этом месяце возвращающейся после допинговой дисквалификации.
Однако, по словам Цириака, это решение было в компетенции директора турнира Маноло Сантаны, а не его.
Добавим, мадридский турнир еще в начале года стал одним из первых, объявивших о приглашении Шараповой по истечении ее дисквалификации. Позднее возникла дискуссия об этичности этого шага – после того, как ее поставило под сомнение руководство «Ролан Гаррос».
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