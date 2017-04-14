Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев прокомментировал поражение от СКА (2:3, 1-3 в серии) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина.

– СКА – с победой. Все грамотно. У меня все.

– Поясните, что грамотно.

– Грамотно.

– В смысле?

– В прямом. Характеризуйте как хотите.

– Что говорили во время тайм-аута?

– Вы первый раз хоккей смотрите? Рисовали, как играть, на планшетке.

– Был ли фол Зарипова на Шипачеве в третьем периоде?

– (Вместо ответа смеется, закинув голову), – отреагировал Воробьев.