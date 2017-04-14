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    Илья Воробьев: «СКА – с победой. Все грамотно»

    Теги Металлург Мг СКА Данис Зарипов Илья Воробьев КХЛ Кубок Гагарина

    Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев прокомментировал поражение от СКА (2:3, 1-3 в серии) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина.

    – СКА – с победой. Все грамотно. У меня все.

    – Поясните, что грамотно.

    – Грамотно.

    – В смысле?

    – В прямом. Характеризуйте как хотите.

    – Что говорили во время тайм-аута?

    – Вы первый раз хоккей смотрите? Рисовали, как играть, на планшетке.

    – Был ли фол Зарипова на Шипачеве в третьем периоде?

    – (Вместо ответа смеется, закинув голову), – отреагировал Воробьев.

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