Илья Воробьев: «СКА – с победой. Все грамотно»
Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев прокомментировал поражение от СКА (2:3, 1-3 в серии) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина.
– СКА – с победой. Все грамотно. У меня все.
– Поясните, что грамотно.
– Грамотно.
– В смысле?
– В прямом. Характеризуйте как хотите.
– Что говорили во время тайм-аута?
– Вы первый раз хоккей смотрите? Рисовали, как играть, на планшетке.
– Был ли фол Зарипова на Шипачеве в третьем периоде?
– (Вместо ответа смеется, закинув голову), – отреагировал Воробьев.
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