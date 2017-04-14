Баттон заменит Алонсо в «Макларене» на Гран-при Монако

Английский пилот Дженсон Баттон заменит Фернандо Алонсо в «Макларене» на Гран-при Монако.

«Я с волнением жду моего возвращения в «Формулу-1» на одну гонку, и нет для этого места лучше, чем Монако. Я уже побеждал здесь в 2009-м, это одна из моих самых любимых трасс.

Да, я понимаю, что шансов повторить тот успех почти нет, но я считаю, что это отличная возможность набрать несколько важных очков и помочь команде в Кубке конструкторов.

Что касается Фернандо, то я надеюсь, что он не просто успешно выступит в «Инди», но и получит удовольствие. Для него эта гонка станет отличным опытом. Он отличный гонщик, как мы знаем, и хотя на овалах требуются особые умения и для него все это станет в новинку, я желаю ему освоиться как можно быстрее. После завершения гонки в Монако, я сяду смотреть по телевизору его выступление», – цитирует Баттона официальный сайт «Макларена».