Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Зарипов матом высказался об удалении: «Балет устроили, е*****й в рот»

    Теги Металлург Мг СКА Данис Зарипов видео КХЛ Кубок Гагарина Алексей Раводин Антонин Ержабек

    В середине третьего периода четвертого матча финальной серии Кубка Гагрина между СКА и «Магниткой» форвард гостей Данис Зарипов был удален на две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой.

    Нарушение было зафиксировано на форварде питерцев Вадиме Шипачеве. Армейцы реализовали численное большинство и повели в счете 3:2.

    Зарипов остался недоволен решением арбитров: «С**а, балет утроили, е*****й в рот», – выругался нападающий, когда находился на скамейке штрафников.

    Матч СКА – «Металлург» Мг обслуживали Антонин Ержабек и Алексей Раводин.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться