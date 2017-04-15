Вратарь «Коламбуса» в игре первого раунда Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (1:4, счет в серии – 0-2) отразил 28 бросков из 31 (последний гол «пингвины» забили в пустые ворота).

С учетом регулярного чемпионата россиянин потерпел 6-е поражение подряд.

По итогам голосования на официальном сайте лиги Бобровский – главный претендент на «Везину Трофи» (приз лучшему голкиперу сезона).

Кроме того, Бобровский стал лучшим вратарем чемпионата по проценту отраженных бросков и коэффициенту надежности.