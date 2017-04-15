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    НХЛ. Бобровский проиграл 6-й матч подряд

    Теги Кубок Стэнли Коламбус Сергей Бобровский НХЛ

    Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский в игре первого раунда Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (1:4, счет в серии – 0-2) отразил 28 бросков из 31 (последний гол «пингвины» забили в пустые ворота).

    С учетом регулярного чемпионата НХЛ россиянин потерпел 6-е поражение подряд.

    По итогам голосования на официальном сайте лиги Бобровский – главный претендент на «Везину Трофи» (приз лучшему голкиперу сезона).

    Кроме того, Бобровский  стал лучшим вратарем чемпионата по проценту отраженных бросков и коэффициенту надежности.

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