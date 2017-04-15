Кубок Стэнли. Радулов набрал 3 очка, забив победный гол, и стал 1-й звездой матча с «Рейнджерс»
Форвард «Монреаля» Александр Радулов в игре первого раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (4:3 ОТ, счет в серии – 1-1) отдал два результативных паса, забросил решающую шайбу и был признан первой звездой матча.
Россиянин впервые в плей-офф забил в овертайме и набрал 3 очка в одной игре.
Всего 20 матчах за карьеру в турнире на его счету 17 (7+10) баллов за результативность.
В 76 играх минувшего чемпионата НХЛ Радулов набрал 54 (18+36) очка.
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