Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Кубок Стэнли. Радулов набрал 3 очка, забив победный гол, и стал 1-й звездой матча с «Рейнджерс»

    Теги Монреаль Кубок Стэнли Александр Радулов видео НХЛ

    Форвард «Монреаля» Александр Радулов в игре первого раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (4:3 ОТ, счет в серии – 1-1) отдал два результативных паса, забросил решающую шайбу и был признан первой звездой матча.

    Россиянин впервые в плей-офф забил в овертайме и набрал 3 очка в одной игре. 

    Всего 20 матчах за карьеру в турнире на его счету 17 (7+10) баллов за результативность.

    В 76 играх минувшего чемпионата НХЛ Радулов набрал 54 (18+36) очка.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться