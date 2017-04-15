Форвард «Монреаля» в игре первого раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (4:3 ОТ, счет в серии – 1-1) отдал два результативных паса, забросил решающую шайбу и был признан первой звездой матча.

Россиянин впервые в плей-офф забил в овертайме и набрал 3 очка в одной игре.

Всего 20 матчах за карьеру в турнире на его счету 17 (7+10) баллов за результативность.

В 76 играх минувшего чемпионата НХЛ Радулов набрал 54 (18+36) очка.