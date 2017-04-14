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    Болельщики признали Роналду лучшим игроком недели в ЛЧ, Дибала – второй

    Теги Монако Криштиану Роналду Ювентус Реал Мадрид Атлетико Лига чемпионов рейтинги Антуан Гризманн Пауло Дибала Килиан Мбаппе

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

    Португалец, забивший два гола в матче с «Баварией» (2:1), набрал 57 процентов голосов болельщиков.

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, оформивший дубль в игре с «Барселоной» (3:0), занял второе место. Аргентинец набрал 33 процента.

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе, забивший два гола в матче с дортмундской «Боруссей» (3:2), занял третье место. Француз набрал 6 процентов.

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, реализовавший пенальти в игре с «Лестером» (1:0), занял четвертое место. Француз набрал 4 процента.

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