Болельщики признали Роналду лучшим игроком недели в ЛЧ, Дибала – второй

Нападающий Криштиану Роналду стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Португалец, забивший два гола в матче с «Баварией» (2:1), набрал 57 процентов голосов болельщиков.

Нападающий Пауло Дибала, оформивший дубль в игре с «Барселоной» (3:0), занял второе место. Аргентинец набрал 33 процента.

Нападающий Килиан Мбаппе, забивший два гола в матче с дортмундской «Боруссей» (3:2), занял третье место. Француз набрал 6 процентов.

Нападающий Антуан Гризманн, реализовавший пенальти в игре с «Лестером» (1:0), занял четвертое место. Француз набрал 4 процента.

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