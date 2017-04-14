Spiegel: Роналду в 2009 году заплатил 375 тысяч долларов, чтобы избежать обвинения в изнасиловании
Форварда «Реала» Криштиану Роналду могли обвинить в изнасиловании.
Инцидент произошел 12 июня 2009 года в Лас-Вегасе, в котором Роналду отдыхал с родственниками. На тот момент 20-летняя американка заявила об изнасиловании со стороны футболиста и собиралась его засудить.
Сообщается, что адвокат Роналду спустя семь месяцев заплатил ей 375 тысяч долларов за молчание.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.