Драка в матче студенческих команд, ничья «МЮ» в Бельгии и другие новости утра

1. Игроки команды ЧГУ из Грозного избили футболистов УрФУ во время матча студенческой лиги. Полиция, находившаяся на стадионе, почему-то никого не задержала.

2. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Андерлехтом» (1:1). Моуринью недоволен.

3. Фанаты «Бешикташа» устроили беспорядки на стадионе «Лиона». Матч начался с 50-минутной задержкой, французы в итоге победили, забив два гола в конце игры.

4. Берлускони продал «Милан» китайскому консорциуму за 740 млн евро. Конец эпохи.

5. «Ювентус» продлил контракт с Дибалой до 2022 года. Аргентинец теперь будет зарабатывать 7 млн евро в год – больше в Италии только у Игуиана (7,5 млн).

6. «Барселону» ждут перемены: летом в команде ждут тренера Вальверде, Коутиньо и Деулофеу – из АПЛ.

7. ЦСКА изменил правила продажи билетов на игру со «Спартаком».

8. Голевая передача Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Торонто» (3:2 ОТ). Другие результаты в Кубке Стэнли – здесь.

9. В первом матче юниорского ЧМ-2017 Россия победила Швецию (3:1). Свечников – молодец.

10. Вторая сборная России по хоккею уступила Франции. Болельщики в Челябинске отреагировали на это свистом.

11. Азар, Канте, Ибрагимович и Санчес претендуют на звание игрока года АПЛ по версии PFA. Игроки «Челси» – фавориты.

12. В волейболе «Белогорье» вновь проиграло «Зениту» в Лиге чемпионов.

Цитата. «Надеюсь, Трамп и Путин найдут выход из ситуации, сложившейся в Сирии». Хосеп Гвардиола – о теракте в Дортмунде и как после этого жить.