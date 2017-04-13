Роналду сделал игру с «Баварией», СКА победил «Магнитку», «Динамо» снова в премьер-лиге и другие новости

1. Дубль Криштиану Роналду принес «Реалу» гостевую победу над «Баварией» в первом матче 1/4 финала ЛЧ (1:2). Португалец стал первым, кто забил 100 мячей в еврокубках.

2. СКА во втором овертайме обыграл магнитогорский «Металлург» (2:1) и вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина (2:1).

3. Московское «Динамо» обеспечило себе выход в премьер-лигу за 7 туров до конца сезона в ФНЛ.

4. «Матч ТВ» начал трансляцию матча «Бавария» – «Реал» на 78-й минуте из-за двух овертаймов в финале КХЛ.

5. Дортмундская «Боруссия» проиграла «Монако» (2:3) в перенесенном матче ЛЧ. Килиан Мбаппе стал самым молодым автором дубля в истории плей-офф ЛЧ.

6. Эксперты установили, что газон стадиона на Крестовском острове поврежден из-за того, что по нему ездили на транспорте.

7. Гол Антуана Гризманна с пенальти принес «Атлетико» победу над «Лестером» (1:0).

8. Владимир Маркин предложил петь «Вставай, страна огромная» во время решающих матчей сборной.

9. Фанаты «Краснодара» рассказали, что клуб запретил им вывесить баннер в поддержку жертв теракта в метро Петербурга.

10. У хоккейного московского «Динамо» проблемы с деньгами, клубу угрожает банкротство.

11. Судья Виталий Мешков понижен в категории, судья матча «Зенит-2» – «Спартак-2» исключен из профессиональных арбитров.

12. НХЛ. В первом раунде Кубка Стэнли «Питтсбург» обыграл «Коламбус», а «Сент-Луис» в овертайме одолел «Миннесоту». Все результаты – здесь.

13. НБА. «Индиана» выиграла у «Атланты», «Чикаго» разгромил «Бруклин». Остальные результаты – здесь.

14. Перед матчем «Атлетико» – «Лестер» болельщики англичан столкнулись с мадридской полицией. Есть раненые.

15. Фернандо Алонсо выступит в гонке «500 миль Индианаполиса» и пропустит Гран-при Монако.

Цитата. «УЕФА обошлась с нами так, будто в автобус просто банку пива бросили». Тренер «Боруссии» Томас Тухель недоволен переносом игры с «Монако».