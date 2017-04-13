Руководство «Барселоны» намерено летом существенно обновить команду.

Каталонцы подготовили план, состоящий из четырех пунктов:

1. Пригласить на пост тренера Эрнесто Вальверде из «Атлетико».

2. Приобрести несколько звездных игроков. Приоритетная цель – Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля», с окружением которого ведутся продвинутые переговоры. Также в списке целей Пауло Дибала («Ювентус»), Марко Верратти («ПСЖ») и Эктор Бельерин ( ).

3. Снова начать делать ставку на своих воспитанников. За 12 миллионов евро у «Эвертона» будет выкуплен Жерар Деулофеу.

4. Отпустить ряд игроков. Покинуть команду могут защитник Жереми Матье, а также хавбеки Арда Туран и Хавьер Маскерано.