Взрыв у автобуса «Боруссии», «Ювентус» разгромил «Барсу», «Зенит» недоволен стадионом и другие новости

1. Около автобуса «Боруссии» произошло три взрыва. Пострадал защитник Бартра, матч с «Монако» перенесли на завтра.

2. Во втором матче дня «Ювентус» разгромил в Турине «Барселону» – 3:0. Луис Энрике признался: камбэк маловероятен.

3. Гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что «Зенит» не сильно хочет уже сейчас играть на «Крестовском».

4. Матч «Спартак» – «Зенит» будут комментировать Федор Погорелов и Геннадий Орлов. Кроме того, на игре будут работать Роман Гутцайт, Михаил Моссаковский, Евгений Савин и Валерий Карпин.

5. РФС решила не переносить финал Кубка России со 2 мая на более позднюю дату.

6. Звезды «Сибири» Шалунов, Шумаков и Окулов перейдут в ЦСКА за 410 млн рублей.

7. Билеты на матч ЦСКА – «Спартак» продадут только при предъявлении билета с одной из двух предыдущих игр армейцев.

8. Арбитр Александр Егоров из Саранска будет судить игру «Спартак» – «Зенит».

9. IAAF допустила Шубенкова, Кучину и еще пять россиян до выступления на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

10. Неймар дисквалифицирован на 3 матча и пропустит ближайшее класико.

11. В НБА «Атланта» победила «Шарлотт», «Миннесота» проиграла «Оклахоме». Другие результаты – здесь.

Цитата. «На Кубок конфедераций продано 211 тысяч билетов, а мы бы хотели 700 тысяч». Виталий Мутко – о продажах билетов на главный турнир лета.