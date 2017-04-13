Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Лига Европы. 1/4 финала. «МЮ» в гостях у «Андерлехта» и другие матчи

    Теги Шальке-04 Лион Манчестер Юнайтед Аякс Сельта Генк Андерлехт Бешикташ Лига Европы результаты

    В первых матчах 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Андерлехту», а «Сельта» сыграет с «Генком».

    Лига Европы

    1/4 финала

    Первые матчи

    Лион Франция – Бешикташ Турция
    Дата проведения
    13 апреля, 22.05, «Стад де Лион»
    превью матча онлайн статистика
    Аякс Голландия – Шальке-04 Германия
    Дата проведения
    13 апреля, 22.05, «Амстердам Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Андерлехт Бельгия – Манчестер Юнайтед Англия
    Дата проведения
    13 апреля, 22.05, «Констант Ванден Сток»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Сельта Испания – Генк Бельгия
    Дата проведения
    13 апреля, 22.05, «Балайдос»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матчей – московское.

    Статистика Лиги Европы

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться