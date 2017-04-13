Лига Европы. 1/4 финала. «МЮ» в гостях у «Андерлехта» и другие матчи
В первых матчах 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Андерлехту», а «Сельта» сыграет с «Генком».
Лига Европы
1/4 финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 13 апреля, 22.05, «Стад де Лион»
- Дата проведения
- 13 апреля, 22.05, «Амстердам Арена»
- Дата проведения
- 13 апреля, 22.05, «Констант Ванден Сток»
- Дата проведения
- 13 апреля, 22.05, «Балайдос»
ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.