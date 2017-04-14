Хосеп Гвардиола: «Надеюсь, Трамп и Путин найдут выход из ситуации, сложившейся в Сирии»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал теракт, произошедший во вторник перед игрой Лиги чемпионов «Боруссия» – «Монако» в Дортмунде.
«Мне немного страшно из-за того, что происходит в мире. И все становится еще безумнее.
Происходящее в Сирии... Надеюсь, президенты США, России и Китая вмешаются и найдут выход из сложившейся ситуации. Если этого не случится, то неизвестно, чем все закончится.
Нам нужно продолжать жить без страха. Желаю Марку Бартре скорейшего выздоровления», — цитирует Гвардиолу Marca.
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