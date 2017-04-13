«Милан» продан китайскому консорциуму за 740 млн евро

Владелец Сильвио Берлускони завершил сделку по продаже клуба китайскому консорциуму.

Fininvest – компания, принадлежащая Берлускони, выступила с официальным заявлением о завершении сделки по продаже 99,93% акций клуба консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux.

Сумма сделки оценивается в 740 миллионов евро. Из этих денег 220 миллионов будут направлены на погашение долгов клуба, еще 90 миллионов – издержки за затраты Fininvest из-за отложенной сделки.

Берлускони владел «Миланом» в течение 31 года. За это время клуб выиграл 29 трофеев в Италии и Европе.