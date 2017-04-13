«Лион» – «Бешикташ». Турецкие фанаты устроили беспорядки на стадионе, болельщики хозяев выбежали на поле
Фанаты «Бешикташа» устроили беспорядки на стадионе «Люмьер» перед началом матча 1/4 финала Лиги Европы против «Лиона».
Сообщается, что один стюард получил повреждения. Фанаты гостей продолжили бросать посторонние предметы и файеры с верхнего яруса, в результате чего болельщики французского клуба были вынуждены бежать на поле.
Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас отправился в эпицентр столкновений, чтобы разрешить ситуацию.
Начало игры отложено на неопределенный срок.
Olympique Lyonnais-Besiktas now 😦 pic.twitter.com/twtOq5OLxP— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 13 апреля 2017 г.
A fight has now broken out between the Lyon & Besiktas fanspic.twitter.com/vnWPfInENq— IDontLikeSpurs (@IDontLikeSpurs) 13 апреля 2017 г.
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