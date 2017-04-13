Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Лион» – «Бешикташ». Турецкие фанаты устроили беспорядки на стадионе, болельщики хозяев выбежали на поле

    Теги Лион Бешикташ Лига Европы происшествия Жерлан

    Фанаты «Бешикташа» устроили беспорядки на стадионе «Люмьер» перед началом матча 1/4 финала Лиги Европы против «Лиона». 

    Сообщается, что один стюард получил повреждения. Фанаты гостей продолжили бросать посторонние предметы и файеры с верхнего яруса, в результате чего болельщики французского клуба были вынуждены бежать на поле. 

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас отправился в эпицентр столкновений, чтобы разрешить ситуацию. 

    Начало игры отложено на неопределенный срок. 

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться