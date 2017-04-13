«Ювентус» объявил о продлении контракта с Дибалой до 2022 года
«Ювентус» продлил контракт с аргентинским нападающим Пауло Дибалой.
Новое соглашение с 23-летним форвардом рассчитано до 30 июня 2022 года.
Ранее стало известно, что зарплата игрока возрастет до 7 миллионов евро за сезон, что приблизило его по этому показателю к Гонсало Игуаину.
Как пишет журналист Танкреди Палмери, Дибала поднялся на второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков не только в клубе, но и во всей серии А – больше него получает только Игуаин (7,5 млн в год).
Дибала перешел в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году за сумму около 40 миллионов евро.
В общей сложности он провел за клуб уже 81 матч и забил 39 голов.
Фото: официальный сайт «Ювентуса»
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