Азар, Канте, Ибрагимович и Санчес претендуют на звание игрока года АПЛ по версии PFA
Профессиональная футбольная ассоциация объявила список претендентов на звание игрока года в АПЛ.
На награду претендуют Эден Азар, Нголо Канте (оба – «Челси»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).
На звание лучшего молодого игрока премьер-лиги номинированы: Деле Алли, Харри Кейн (оба – «Тоттенхэм»), Майкл Кин («Бернли»), Ромелу Лукаку («Эвертон»), Джордан Пикфорд («Сандерленд») и Лерой Сане («Манчестер Сити»).
Победитель будет избран по результатам голосования профессиональных футболистов, членов профсоюза игроков Англии.
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