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    Азар, Канте, Ибрагимович и Санчес претендуют на звание игрока года АПЛ по версии PFA

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Челси Алексис Санчес Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Сандерленд Бернли Эден Азар Ромелу Лукаку Джордан Пикфорд Харри Кейн Майкл Кин Деле Алли Лерой Сане Нголо Канте

    Профессиональная футбольная ассоциация объявила список претендентов на звание игрока года в АПЛ.

    На награду претендуют Эден Азар, Нголо Канте (оба – «Челси»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).

    На звание лучшего молодого игрока премьер-лиги номинированы: Деле Алли, Харри Кейн (оба – «Тоттенхэм»), Майкл Кин («Бернли»), Ромелу Лукаку («Эвертон»), Джордан Пикфорд («Сандерленд») и Лерой Сане («Манчестер Сити»).

    Победитель будет избран по результатам голосования профессиональных футболистов, членов профсоюза игроков Англии.

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