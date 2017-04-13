Азар, Канте, Ибрагимович и Санчес претендуют на звание игрока года АПЛ по версии PFA

Профессиональная футбольная ассоциация объявила список претендентов на звание игрока года в АПЛ.

На награду претендуют Эден Азар, Нголо Канте (оба – «Челси»), Златан Ибрагимович ( ), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес ( ).

На звание лучшего молодого игрока премьер-лиги номинированы: Деле Алли, Харри Кейн (оба – «Тоттенхэм»), Майкл Кин («Бернли»), Ромелу Лукаку («Эвертон»), Джордан Пикфорд («Сандерленд») и Лерой Сане ( ).

Победитель будет избран по результатам голосования профессиональных футболистов, членов профсоюза игроков Англии.