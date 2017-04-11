Победа «Магнитки», очередное поражение «Арсенала» и другие новости утра

1. «Магнитка» обыграла СКА и сравняла счет в финале Кубка Гагарина: 1-1. При этом игроки СКА нанесли 103 броска в сторону ворот «Металлурга».

2. У «Арсенала» все плохо: 0:3 с «Кристал Пэласом» – Венгер впервые проиграл 4 выездных матча подряд в АПЛ.

3. «Рубин» теряет очки даже с «Томью» (2:2), а «Урал» дома обыграл «Оренбург» (2:0).

4. Василевский и Кучеров прилетят в сборную России для подготовки к ЧМ-2017. Из «Филадельфии» вызваны Проворов и Любимов.

5. Marca уверяет, что Неймар будет дисквалифицирован на 3 матча и пропустит класико.

6. «Сибирь» покинули лидеры: Шумаков, Шалунов и Окулов – за «существенную компенсацию».

7. Трехкратная чемпионка мира Асада объявила о завершении карьеры. Тарасова это одобрила.

8. США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение ЧМ-2026. Трамп не против.

9. «Реал» и «Барселона» хотят подписать защитника «Атлетико» Эрнандеса.

10. В НБА «Майами» победил «Кливленд», «Чикаго» обыграл «Орландо». Другие результаты – здесь.

Цитата дня. «Если Пискарев говорит о том, что «Анжи» продал матчи, возможно, так и было». Гаджи Гаджиев – о договорных матчах.