НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Вашингтон» примет «Торонто», «Чикаго» – «Нэшвилл», «Калгари» против «Анахайма»
НХЛ
Кубок Стэнли
Первый раунд
- Дата проведения
- 14 апреля, 02.00, «Verizon Center»
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- Дата проведения
- 14 апреля, 03.00, «United Center»
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- Дата проведения
- 14 апреля, 05.30, «Honda Center»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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