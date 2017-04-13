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    НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Вашингтон» примет «Торонто», «Чикаго» – «Нэшвилл», «Калгари» против «Анахайма»

    Теги результаты Торонто Вашингтон Кубок Стэнли Нэшвилл Чикаго Калгари Анахайм НХЛ

    НХЛ

    Кубок Стэнли

    Первый раунд

    Вашингтон – Торонто
    Дата проведения
    14 апреля, 02.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Чикаго – Нэшвилл
    Дата проведения
    14 апреля, 03.00, «United Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Анахайм – Калгари
    Дата проведения
    14 апреля, 05.30, «Honda Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Календарь Кубка Стэнли

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