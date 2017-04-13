ЦСКА изменил правила продажи билетов на игру со «Спартаком»

ЦСКА скорректировал правила продажи билетов на центральные трибуны на матч против «Спартака».

Ранее на сайте армейцев появилась информация, что «билеты смогут приобрести только обладатели использованного билета на матч с «Ростовом» (15 апреля) или (26 апреля), его нужно будет предъявить при покупке».

Согласно обновленным данным, обладатели сосканированного входным турникетом в день игры с (15 апреля) либо с «Локомотивом» (26 апреля) разового билета на центральные трибуны при предъявлении его в кассе получат первоочередное право приобрести билеты.

Матч ЦСКА – состоится 30 апреля.