«Зенит» проиграл «Андерлехту», «Ростов» разнес «Спарту», Карпин – топ-менеджер «Матч ТВ» и другие новости утра

1. «Зенит» неудачно стартовал в 1/16 финала Лиги Европы – гостевым поражением от «Андерлехта» (0:2). Зато два других российских клуба в полном порядке: «Ростов» разгромил «Спарту» (4:0), а «Краснодар» одолел «Фенербахче» (1:0).

2. В Лиге Европы был день хет-триков: Златан Ибрагимович помог «МЮ» разобраться с «Сент-Этьеном» (3:0), а Эдин Джеко вместе с «Ромой» разрушил «Вильярреал» (4:0). Остальные итоги дня – здесь.

3. Валерий Карпин стал топ-менеджером «Матч ТВ», теперь он главный редактор футбольных трансляций! Карпин сможет назначать и контролировать комментаторов.

4. В КХЛ почти закончилась регулярка: на Западе определились все участники плей-офф (последним влез «Йокерит»), но пока нет ни одной пары. На Востоке еще 2 свободных места, их поделят «Сибирь», «Адмирал» и «Куньлунь». Победитель Кубка Континента определится между ЦСКА и СКА в последний игровой день.

5. 35-летний американский биатлонист Бэйли выиграл золото чемпионата мира в индивидуальной гонке. Это первое золото США на ЧМ в истории. Антон Шипулин финишировал 7-м, Мартен Фуркад – 3-й.

6. Баскетбольный ЦСКА неожиданно проиграл «Зениту» с разницей в 13 очков (77:90). Это второе поражение лидера в Единой лиге ВТБ.

7. «Спартак» в контрольном матче обыграл «Олесунн» (3:1, забили Луис Адриано, Самедов и Промес), а Дмитрий Аленичев тем временем сказал, что никакого «багажа» у команды нет, Каррера всего добился сам.

8. Малкин и Тарасенко набрали по 2 очка, Кулемин забил гол, Кросби достиг отметки 1000 очков в НХЛ. Другие результаты – здесь.

9. Теннисистка Дарья Касаткина обыграла Анжелик Кербер (6:4, 0:6, 6:4) на турнире в Катаре. Впереди – олимпийская чемпионка Пуиг. Хорошо!

10. Еще один судья не заметил гол – на этот раз пострадал «Аякс», который и правда забил в Лиге Европы «Легии». Вместо этого счет так и остался 0:0.