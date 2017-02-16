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    НХЛ. «Питтсбург» примет «Виннипег», «Филадельфия» в гостях у «Эдмонтона» и другие матчи

    Теги результаты Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Филадельфия Баффало Оттава Сент-Луис Ванкувер Миннесота Колорадо Эдмонтон Даллас Лос-Анджелес Аризона НХЛ Виннипег

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Нью-Джерси – Оттава
    Дата проведения
    17 февраля, 03.00, «Prudential Center»
    Онлайн матча Видео

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    Айлендерс – Рейнджерс
    Дата проведения
    17 февраля, 03.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча Видео

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    Питтсбург – Виннипег
    Дата проведения
    17 февраля, 03.00, «Consol Energy Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Сент-Луис – Ванкувер
    Дата проведения
    17 февраля, 04.00, «Scottrade Center»
    Онлайн матча Видео

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    Миннесота – Даллас
    Дата проведения
    17 февраля, 04.00, «Xcel Energy Center»
    Онлайн матча Видео

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    Эдмонтон – Филадельфия
    Дата проведения
    17 февраля, 05.00, «Rogers Place»
    Онлайн матча Видео

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    Лос-Анджелес – Аризона
    Дата проведения
    17 февраля, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Видео

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    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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    Статистика НХЛ

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