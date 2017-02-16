НХЛ. «Питтсбург» примет «Виннипег», «Филадельфия» в гостях у «Эдмонтона» и другие матчи
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 февраля, 03.00, «Prudential Center»
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- Дата проведения
- 17 февраля, 03.00, «Barclays Center»
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- Дата проведения
- 17 февраля, 03.00, «Consol Energy Center»
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- Дата проведения
- 17 февраля, 04.00, «Scottrade Center»
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- Дата проведения
- 17 февраля, 04.00, «Xcel Energy Center»
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- Дата проведения
- 17 февраля, 05.00, «Rogers Place»
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- Дата проведения
- 17 февраля, 06.30, «Staples Center»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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