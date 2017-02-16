Товарищеские матчи. «Спартак» сыграет с «Олесунном», «Терек» против «Удинезе» и другие матчи
Российские клубы продолжают подготовку к старту второй половины сезона.
Товарищеские матчи
Оренбург Россия – Сабуртало Грузия – 1:1 (1:0)
Гол «Оренбурга»: Саная (33)
«Оренбург»: Абакумов, Иванов (Лобжанидзе, 45), Андреев, Жунич, Бордачев, Померко, Парняков (Рудаков, 65), Бреев (Криворучко, 75), Шогенов, Делькин, Саная (Кайков, 75).
Оренбург Россия – Тобол Казахстан – 17.00
Терек Россия – Удинезе Италия – 17.00
Спартак Россия – Олесунн Норвегия – 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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