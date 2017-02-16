СКА и ЦСКА определят победителя Кубка Континента в последнем туре регулярного чемпионата КХЛ
Обладатель Кубка Континента определится в последнем туре регулярного чемпионата КХЛ.
Этот трофей вручат команде, которая займет общее первое место в турнирной таблице лиги.
На победу в чемпионате претендуют две команды – СКА и ЦСКА, на счету которых равное количество очков – по 134.
В субботу СКА дома примет «Торпедо», а ЦСКА сыграет со «Спартаком».
При равном количестве очков Кубок Континента выиграет ЦСКА за счет большего количества побед в основное время.
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