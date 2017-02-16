«Ростов» разгромил «Спарту» – 4:0 в первом матче 1/16 Лиги Европы
«Ростов» разгромил пражскую «Спарту» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Дата проведения
- 16 февраля, 21.00, «Олимп-2»
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Ростов –
Медведев, Навас, Гранат, Кудряшов, Мевля, Гацкан, Калачев, Ерохин (Препелицэ, 83), Нобоа, Полоз (Девич, 75), Бухаров (Азмун, 67).
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Спарта Прага –
Коубек, Мазух, Нхамойнесу, Караваев, Кадлец, Ваха (Голек, 80), Дочкал (Лафата, 87), Сачек, Конате, Альбьяч (Гыбш, 76), Юлиш.
- Удаление:
- Конате (32).
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