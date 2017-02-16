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    «Ростов» разгромил «Спарту» – 4:0 в первом матче 1/16 Лиги Европы

    Теги Ростов Спарта Лига Европы

    «Ростов» разгромил пражскую «Спарту» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Ростов Россия – Спарта Прага Чехия 4:0 (3:0, 1:0)
    Дата проведения
    16 февраля, 21.00, «Олимп-2»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 15 Мевля, 2:0 – 37 Полоз, 3:0 – 40 Нобоа, 4:0 – 68 Азмун.
    РостовМедведев, Навас, Гранат, Кудряшов, Мевля, Гацкан, Калачев, Ерохин (Препелицэ, 83), Нобоа, Полоз (Девич, 75), Бухаров (Азмун, 67).
    Спарта ПрагаКоубек, Мазух, Нхамойнесу, Караваев, Кадлец, Ваха (Голек, 80), Дочкал (Лафата, 87), Сачек, Конате, Альбьяч (Гыбш, 76), Юлиш.
    Предупреждения:
    Конате (20), Дочкал (35).
    Удаление:
    Конате (32).

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