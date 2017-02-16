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    Бэйли выиграл для США первое в истории золото чемпионатов мира

    Теги Тим Берк Лоуэлл Бэйли чемпионат мира рекорды сборная США сборная США жен ЧМ-2017

    Сегодня на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене американский биатлонист Лоуэлл Бэйли одержал победу в индивидуальной гонке.

    Это золото стало первым в истории для сборной США на чемпионатах мира.

    Также это третья медаль команды на чемпионатах мира. На ЧМ-1987 в Лэйк-Плэсиде Джош Томпсон выиграл серебро в индивидуальной гонке, а в 2013 году в Нове Место Тим Берк стал вторым в аналогичной дисциплине.

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