Бэйли выиграл для США первое в истории золото чемпионатов мира

Сегодня на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене американский биатлонист Лоуэлл Бэйли одержал победу в индивидуальной гонке.

Это золото стало первым в истории для сборной США на чемпионатах мира.

Также это третья медаль команды на чемпионатах мира. На ЧМ-1987 в Лэйк-Плэсиде Джош Томпсон выиграл серебро в индивидуальной гонке, а в 2013 году в Нове Место Тим Берк стал вторым в аналогичной дисциплине.