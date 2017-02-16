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    «Сочи» потерял шансы на попадание в плей-офф КХЛ, на Западе определились все участники Кубка Гагарина

    Теги ЦСКА Локомотив СКА Витязь Торпедо Йокерит Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Динамо Сочи

    В Западной конференции определились все участники розыгрыша Кубка Гагарина.

    В плей-офф сыграют СКА, ЦСКА, «Локомотив», московское «Динамо», минское «Динамо», «Торпедо», «Витязь» и «Йокерит».

    Однако за тур до конца регулярного чемпионата на Западе не определилась ни одна пара первого раунда. 

    Последним шансы на попадание в плей-офф потерял «Сочи», который сегодня уступил СКА (2:6).

    В 59 матчах сочинцы набрали 88 очков, а «Йокерит» с 93 баллами находится сейчас на 8-м месте на Западе.

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