«Сочи» потерял шансы на попадание в плей-офф КХЛ, на Западе определились все участники Кубка Гагарина

В Западной конференции определились все участники розыгрыша Кубка Гагарина.

В плей-офф сыграют СКА, ЦСКА, «Локомотив», московское «Динамо», минское «Динамо», «Торпедо», «Витязь» и «Йокерит».

Однако за тур до конца регулярного чемпионата на Западе не определилась ни одна пара первого раунда.

Последним шансы на попадание в плей-офф потерял «Сочи», который сегодня уступил СКА (2:6).

В 59 матчах сочинцы набрали 88 очков, а «Йокерит» с 93 баллами находится сейчас на 8-м месте на Западе.