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    «Зенит» проиграл «Андерлехту» в первом матче 1/16 Лиги Европы

    Теги Зенит Андерлехт Лига Европы

    «Зенит» в Бельгии уступил «Андерлехту» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Андерлехт Бельгия – Зенит Россия 2:0 (2:0, 0:0)
    Дата проведения
    16 февраля, 23.05, «Констант Ванден Сток»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 5 Ачимпонг, 2:0 – 31 Ачимпонг.
    АндерлехтМартинес, Нахар, Спайич, Десхахт, Обрадович, Тилеманс, Дендонкер, Бруно, Станчу (Ханни, 74), Ачимпонг (Кипчу, 60), Телин (Теодорчик, 80).
    ЗенитЛодыгин, Иванович, Нету, Кришито, Жирков, Жулиано (Юсупов, 80), Гарсия, Эрнани, Шатов (Мак, 65), Дзюба, Кокорин (Данни, 71).
    Предупреждения:
    Тилеманс (17), Телин (19), Кришито (21).

    Статистика ЛЕ

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