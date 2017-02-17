«Зенит» проиграл «Андерлехту» в первом матче 1/16 Лиги Европы
«Зенит» в Бельгии уступил «Андерлехту» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
- Дата проведения
- 16 февраля, 23.05, «Констант Ванден Сток»
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Андерлехт –
Мартинес, Нахар, Спайич, Десхахт, Обрадович, Тилеманс, Дендонкер, Бруно, Станчу (Ханни, 74), Ачимпонг (Кипчу, 60), Телин (Теодорчик, 80).
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Зенит –
Лодыгин, Иванович, Нету, Кришито, Жирков, Жулиано (Юсупов, 80), Гарсия, Эрнани, Шатов (Мак, 65), Дзюба, Кокорин (Данни, 71).
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