«Матч ТВ» назначил Карпина главным редактором футбольных трансляций

Бывший тренер «Спартака» стал главным редактором футбольных трансляций дирекции спортивных трансляций .

48-летний специалист с сегодняшнего дня приступает к работе в должности, которая до этого отсутствовала в структуре .

Карпин продолжит работать на канале и в качестве эксперта. Он будет совмещать две должности, параллельно участвовать в съемках, выходить в эфир и максимально поддерживать контакт с телезрителями.

В круг профессиональных обязанностей главного редактора футбольных трансляций входит назначение комментаторов на матчи, контроль за их работой на футбольных трансляциях, работа с редакторами и участие в качестве эксперта в студийных обвязках главных матчей РФПЛ.

«Футбол является одним из самых рейтинговых видов спорта и требует особого внимания в части комментирования и аналитики.

Мы видим серьезный интерес телезрителей к качественному разбору и анализу и рассчитываем, что контроль за работой футбольных комментаторов, совершенствование навыков экспертного и аналитического комментирования повысится с назначением Валерия Карпина на новую должность», – рассказала генеральный продюсер «Матч ТВ» .

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