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    «Матч ТВ» назначил Карпина главным редактором футбольных трансляций

    Теги телевидение Валерий Карпин Матч ТВ Тина Канделаки

    Бывший тренер «Спартака» Валерий Карпин стал главным редактором футбольных трансляций дирекции спортивных трансляций «Матч ТВ».

    48-летний специалист с сегодняшнего дня приступает к работе в должности, которая до этого отсутствовала в структуре «Матч ТВ».

    Карпин продолжит работать на канале и в качестве эксперта. Он будет совмещать две должности, параллельно участвовать в съемках, выходить в эфир и максимально поддерживать контакт с телезрителями.

    В круг профессиональных обязанностей главного редактора футбольных трансляций входит назначение комментаторов на матчи, контроль за их работой на футбольных трансляциях, работа с редакторами и участие в качестве эксперта в студийных обвязках главных матчей РФПЛ.

    «Футбол является одним из самых рейтинговых видов спорта и требует особого внимания в части комментирования и аналитики.

    Мы видим серьезный интерес телезрителей к качественному разбору и анализу и рассчитываем, что контроль за работой футбольных комментаторов, совершенствование навыков экспертного и аналитического комментирования повысится с назначением Валерия Карпина на новую должность», – рассказала генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

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