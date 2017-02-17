Лига Европы. Судья не заметил, что «Аякс» забил гол в ворота «Легии»
Главный арбитр матча плей-офф Лиги Европы «Легия» – «Аякс» Давид Фернандес Борбалан не заметил, что гости забили гол.
В первом тайме полузащитник «Аякса» Дэви Классен забил мяч в ворота «Легии» – на фото четко видно, что мяч пересек лицевую линию. Однако судьи не зафиксировали взятие ворот.
Фото: De Telegraaf
После первого тайма счет в матче «Легия» – «Аякс» не открыт (0:0).
В конце января похожий момент случился в матче чемпионата Испании «Бетис» – «Барселона». Тогда судья не засчитал гол «Барселоны», хотя мяч пересек линию ворот.
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