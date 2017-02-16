В четверг, 16 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» дома сыграет с потерпевшим четыре поражения подряд УНИКСом. В матче представителей лидирующей тройки петербургский «Зенит» примет московский ЦСКА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 14-1, Локомотив-Кубань – 13-2, Химки – 12-3, Зенит – 12-3, УНИКС – 10-5, ВЭФ – 7-7, Енисей – 7-9, Астана – 6-10, Нижний Новгород – 5-10, Автодор – 5-11, Цмоки-Минск – 4-11, Калев – 4-12, Парма – 0-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.