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    Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. «Нижний Новгород» против УНИКСа, «Зенит» примет ЦСКА

    Теги результаты ЦСКА УНИКС Зенит Нижний Новгород Единая лига ВТБ

    В четверг, 16 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» дома сыграет с потерпевшим четыре поражения подряд УНИКСом. В матче представителей лидирующей тройки петербургский «Зенит» примет московский ЦСКА.

    Единая лига ВТБ

    Регулярный чемпионат

    Нижний Новгород – УНИКС
    Дата проведения
    16 февраля, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
    Онлайн матча

    Автодор – БК Химки 109:118 (28:26, 26:31, 30:31, 25:30)
    Дата проведения
    15 февраля, 18.00, «ДС Кристалл»
    Онлайн матча
    Автодор
    Миннерат (23), Хантер (22 + 8 подборов), Колесников (21), Фрэйзер (19 + 9 передач), Адамс (14) – старт; Колюшкин (8), Каррера (2), Тиг (0), Карпухин (0), Астапкович (0).
    БК Химки
    Роулэнд (27 + 8 передач), Швед (24 + 7 подборов + 12 передач + 5 потерь), Тодорович (18), Хаммел (14 + 7 подборов), Браун (5) – старт; Зайцев (15), Вяльцев (7), Моня (5), Ильницкий (3).

    Положение команд: ЦСКА – 14-1, Локомотив-Кубань – 13-2, Химки – 12-3, Зенит – 12-3, УНИКС – 10-5, ВЭФ – 7-7, Енисей – 7-9, Астана – 6-10, Нижний Новгород – 5-10, Автодор – 5-11, Цмоки-Минск – 4-11, Калев – 4-12, Парма – 0-15.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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