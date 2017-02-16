Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. «Нижний Новгород» против УНИКСа, «Зенит» примет ЦСКА
В четверг, 16 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» дома сыграет с потерпевшим четыре поражения подряд УНИКСом. В матче представителей лидирующей тройки петербургский «Зенит» примет московский ЦСКА.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 февраля, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 15 февраля, 18.00, «ДС Кристалл»
- Автодор
- Миннерат (23), Хантер (22 + 8 подборов), Колесников (21), Фрэйзер (19 + 9 передач), Адамс (14) – старт; Колюшкин (8), Каррера (2), Тиг (0), Карпухин (0), Астапкович (0).
Положение команд: ЦСКА – 14-1, Локомотив-Кубань – 13-2, Химки – 12-3, Зенит – 12-3, УНИКС – 10-5, ВЭФ – 7-7, Енисей – 7-9, Астана – 6-10, Нижний Новгород – 5-10, Автодор – 5-11, Цмоки-Минск – 4-11, Калев – 4-12, Парма – 0-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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