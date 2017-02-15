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    Доха (WTA). Второй круг. Павлюченкова сыграет с Цибулковой

    Теги результаты WTA Qatar Total Open

    Во втором круге турнира в Дохе Анастасия Павлюченкова сыграет с Доминикой Цибулковой.

    Qatar Total Open

    Доха, Катар

    21 – 27 февраля 2017

    Premier

    Призовой фонд – 776 000 долларов

    Открытые корты, хард

    Второй круг

    Анжелик Кербер (Германия) Дарья Касаткина (Россия)
    Дата проведения
    15 февраля, 17.30
    Онлайн матча

     

    Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) Юлия Путинцева (Казахстан)
    6:21:0
    Дата проведения
    15 февраля, 13.46
    Онлайн матча

     

    Агнешка Радванска (Польша) Каролин Возняцки (Дания)
    Дата проведения
    15 февраля, 16.00
    Онлайн матча

     

    Лорин Дэвис (США) Елена Веснина (Россия)
    Дата проведения
    15 февраля, 15.15
    Онлайн матча

     

    Барбора Стрыцова (Чехия) Саманта Стосур (Австралия)
    Дата проведения
    15 февраля, 15.15
    Онлайн матча

     

    Анастасия Павлюченкова (Россия) Доминика Цибулкова (Словакия)
    Дата проведения
    15 февраля, 14.35
    Онлайн матча

     

    Чжан Шуай (Китай) Гарбинье Мугуруса (Испания)
    4:3
    Дата проведения
    15 февраля, 13.56
    Онлайн матча

     

    Каролин Гарсия (Франция) Каролина Плишкова (Чехия)
    Дата проведения
    15 февраля, 19.00
    Онлайн матча

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