Доха (WTA). Второй круг. Павлюченкова сыграет с Цибулковой
Во втором круге турнира в Дохе Анастасия Павлюченкова сыграет с Доминикой Цибулковой.
Qatar Total Open
Доха, Катар
21 – 27 февраля 2017
Premier
Призовой фонд – 776 000 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 15 февраля, 17.30
- Дата проведения
- 15 февраля, 13.46
- Дата проведения
- 15 февраля, 16.00
- Дата проведения
- 15 февраля, 15.15
- Дата проведения
- 15 февраля, 15.15
- Дата проведения
- 15 февраля, 14.35
- Дата проведения
- 15 февраля, 13.56
- Дата проведения
- 15 февраля, 19.00
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