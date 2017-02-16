«Сибирь», «Адмирал» и «Куньлунь» разыграют последние 2 путевки в плей-офф КХЛ на Востоке в последнем туре регулярного чемпионата

«Сибирь», «Адмирал» и «Куньлунь» разыграют последние две путевки в решающую часть сезона КХЛ.

Сегодня окончательно шансы на попадание в плей-офф потерял «Нефтехимик», который проиграл по буллитам минскому «Динамо» (1:2 Б).

Таким образом, в борьбе за выход в плей-офф на Востоке остаются три команды. На данный момент у «Сибири» 81 очко, а у «Адмирала» и у «Куньлуня» – по 83 балла.

В субботу пройдет заключительный тур регулярного чемпионата КХЛ. «Сибирь» на выезде сыграет против «Автомобилиста», «Адмирал» отправится в гости к «Витязю», а «Куньлунь» также на выезде встретится с московским «Динамо».

На Востоке уже известны 6 команд, которые сыграют в розыгрыше Кубка Гагарина: «Магнитка», «Авангард», «Ак Барс», «Трактор», «Барыс» и «Салават Юлаев».