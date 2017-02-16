«Краснодар» победил «Фенербахче» в первом матче 1/16 Лиги Европы
«Краснодар» обыграл «Фенербахче» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Победный гол на счету полузащитника «быков» Виктора Классона.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Дата проведения
- 16 февраля, 19.00, «стадион Краснодар»
- Гол:
- 1:0 – 4 Классон.
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Краснодар –
Крицюк, Калешин, Мартынович, Налдо, Рамирес, Газинский, Каборе, Подберезкин (Перейра, 70), Вандерсон (Лаборде, 65), Смолов, Классон.
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Фенербахче –
Демирел, Озбайраклы, Кьер, Нойштедтер, Калдырым, Топал, Соуза, Ленс, Потук, Соу (Туфан, 72), Эменике (Фернандао, 72).
- Предупреждения:
- Подберезкин (42), Каборе (48), Калдырым (50), Нойштедтер (59), Калешин (63).
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