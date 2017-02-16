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    «Краснодар» победил «Фенербахче» в первом матче 1/16 Лиги Европы

    Теги Фенербахче Лига Европы Краснодар

    «Краснодар» обыграл «Фенербахче» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Победный гол на счету полузащитника «быков» Виктора Классона.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Краснодар Россия – Фенербахче Турция 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    16 февраля, 19.00, «стадион Краснодар»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 4 Классон.
    КраснодарКрицюк, Калешин, Мартынович, Налдо, Рамирес, Газинский, Каборе, Подберезкин (Перейра, 70), Вандерсон (Лаборде, 65), Смолов, Классон.
    ФенербахчеДемирел, Озбайраклы, Кьер, Нойштедтер, Калдырым, Топал, Соуза, Ленс, Потук, Соу (Туфан, 72), Эменике (Фернандао, 72).
    Предупреждения:
    Подберезкин (42), Каборе (48), Калдырым (50), Нойштедтер (59), Калешин (63).

    Статистика ЛЕ

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