Ничья «Ливерпуля» и «Челси», трансферный дедлайн в Европе, Фуркад против Логинова и другие новости дня

Утренний дайджест – с главными новостями дня.

1. «Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью на «Энфилде», «Арсенал» дома уступил «Уотфорду» и другие результаты АПЛ.

2. В Европе довольно тихо закрылось трансферное окно. О главных переходах можно прочитать в нашем онлайне.

3. Бранислав Иванович продолжает переходить в «Зенит», а «Локомотив», кажется, подпишет Стивена Колкера и еще несколько игроков.

4. «Ак Барс» отхватил 8 шайб от «Нефтехимика» («Магнитка» в результате выиграла Восточную конференцию) и другие результаты игрового дня КХЛ.

5. Олимпийский чемпион Дмитрий Труненков дисквалифицирован на четыре года. Сам бобслеист считает, что это происки врагов России.

6. По контрактам на строительство «Крестовского» уже выплачено 47,9 млрд рублей, утверждает антикоррупционный центр Transparency International. Официальная смета – 41,7 млрд.

7. Спецслужбы РФ предотвратили попытку теракта в Москве во время хоккейного ЧМ-2016.

8. Русский день в НХЛ. Овечкин вышел на 27-е место по голам в истории лиги, Кузнецов, Тарасенко и Радулов набрали по 2 очка, Сошников и Куликов забросили по шайбе. Другие результаты – здесь.

9. «Спартак» обыграл «Копенгаген» и другие результаты товарищеских матчей российских клубов.

10. В НБА «Вашингтон» победил «Нью-Йорк», а «Сан-Антонио» – «Оклахому». Остальные результаты – здесь.

11. Россияне во вторник выиграли четыре золота на Зимней универсиаде.

12. Россия обыграла Финляндию во 2-м туре чемпионата мира по хоккею с мячом. Наша команда лидирует в группе А.

Цитата дня. «Не забудьте один из главных трофеев Логинова – двухлетнюю дисквалификацию за ЭПО». Мартен Фуркад ворвался в инстаграм СБР.