Сметная стоимость нового стадиона «Зенита» составляет 41,7 млрд рублей

Сметная стоимость стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге составляет 41,7 миллиарда рублей.

В смете учтены два последних контракта с генподрядчиком, компанией «Метрострой», на 3 миллиарда рублей (декабрьские договоры на 952 миллиона и 2,07 миллиарда).

«Сметная стоимость объекта – 41,712 млрд рублей», – заявили в пресс-службе комитета по строительству Санкт-Петербурга. При этом в сумме учитываются также затраты на благоустройство прилегающей территории и зоны контроля доступа, в том числе на безопасность.

В комитете также отметили, что средства на адаптацию стадиона к ЧМ-2018 заложены в бюджете города и составляют почти 1,9 миллиарда рублей.

«Предоставление субсидий предусмотрено законом Санкт-Петербурга от 13 декабря 2016 года «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Комитету предусмотрены бюджетные средства по целевой программе «Расходы на реализацию постановления правительства Санкт-Петербурга от 4 апреля 2014 года «О программе подготовки Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу на 2014-2018 годы», «Предоставление субсидий бюджетным автономным организациям и иным некоммерческим организациям» на 2017 год в сумме 1,148 миллиарда рублей, на плановый 2018 год в сумме 803 миллиона рублей», – заявили в пресс-службе.

В комитете заверили, что новых контрактов с «Метростроем» заключать не планируется.

Стадион на Крестовском острове должен принять матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018.

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