По контрактам на строительство «Крестовского» уже выплачено 47,9 миллиарда рублей. Об этом сообщил руководитель регионального антикоррупционного центра Transparency International в Петербурге Дмитрий Сухарев.

Сухарев представил таблицу, в которую включены все контракты на строительство арены с 2006 по 2016 годы. Также он подчеркнул, что общая сумма, скорее всего, уже в ближайшее время достигнет 50,6 миллиарда рублей.

Ранее городской комитет по строительству озвучил сметную стоимость «Крестовского» в размере 41,7 млрд рублей.

О, комитет по строительству тут озвучил «Сметная стоимость нового стадиона «Зенита»» – 41,7 млрд рублей... Опубликовано Дмитрием Сухаревым 30 января 2017 г.

Контракты «Крестовского»

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