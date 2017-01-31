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    Transparency International: по контрактам на строительство «Крестовского» уже выплачено 47,9 млрд рублей

    Теги Зенит бизнес Крестовский стадионы

    По контрактам на строительство «Крестовского» уже выплачено 47,9 миллиарда рублей. Об этом сообщил руководитель регионального антикоррупционного центра Transparency International в Петербурге Дмитрий Сухарев.

    Сухарев представил таблицу, в которую включены все контракты на строительство арены с 2006 по 2016 годы. Также он подчеркнул, что общая сумма, скорее всего, уже в ближайшее время достигнет 50,6 миллиарда рублей.

    Ранее городской комитет по строительству озвучил сметную стоимость «Крестовского» в размере 41,7 млрд рублей.

    О, комитет по строительству тут озвучил «Сметная стоимость нового стадиона «Зенита»» – 41,7 млрд рублей...

    Опубликовано Дмитрием Сухаревым 30 января 2017 г.

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