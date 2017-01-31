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    КХЛ. «Сибирь» примет «Куньлунь», «Авангард» – «Амур» и другие матчи

    Теги Ак Барс Авангард Сибирь Локомотив Нефтехимик Металлург Нк Амур результаты Слован КХЛ Медвешчак Динамо Адмирал Куньлунь Ред Стар

    В очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ пройдет 6 матчей.

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Металлург Нк – Адмирал
    Дата проведения
    31 января, 15.00, «Дворец спорта кузнецких металлургов»
    Онлайн матча Видео
    Сибирь – Куньлунь
    Дата проведения
    31 января, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
    Онлайн матча Видео
    Авангард – Амур
    Дата проведения
    31 января, 16.00, «Арена-Омск»
    Онлайн матча Видео
    Нефтехимик – Ак Барс
    Дата проведения
    31 января, 19.00, «Ледовый дворец Нефтехимик»
    Онлайн матча Видео
    Медвешчак – Динамо Москва
    Дата проведения
    31 января, 21.00, «Дом Спортова»
    Онлайн матча Видео
    Слован – Локомотив
    Дата проведения
    31 января, 21.30, «Словнафт-Арена»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

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