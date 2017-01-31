КХЛ. «Сибирь» примет «Куньлунь», «Авангард» – «Амур» и другие матчи
В очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ пройдет 6 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 января, 15.00, «Дворец спорта кузнецких металлургов»
- Дата проведения
- 31 января, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- Дата проведения
- 31 января, 16.00, «Арена-Омск»
- Дата проведения
- 31 января, 19.00, «Ледовый дворец Нефтехимик»
- Дата проведения
- 31 января, 21.00, «Дом Спортова»
- Дата проведения
- 31 января, 21.30, «Словнафт-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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