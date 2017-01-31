Мартен Фуркад: «Не забудьте один из главных трофеев Логинова – двухлетнюю дисквалификацию за ЭПО»
Французский биатлонист Мартен Фуркад оставил комментарий под записью в аккаунте Союза биатлонистов России (СБР) в инстаграм, в которой содержится поздравление с днем рождения россиянина Александра Логинова.
«Поздравляем с 25-летием Александра Логинова! Он четырехкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный победитель первенства Европы, абсолютный чемпион Европы среди юниоров, трехкратный чемпион Европы. Является бронзовым призером этапа Кубка мира в гонке преследования, победителем в эстафете», – говорится в поздравлении.
«И он получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление ЭПО. Не забудьте один из его самых главных трофеев», – написал Фуркад.
Напомним, что Логинов в этом сезоне вернулся после двухлетнего отстранения за нарушение антидопинговых правил.
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