Французский биатлонист Мартен Фуркад оставил комментарий под записью в аккаунте Союза биатлонистов России (СБР) в инстаграм, в которой содержится поздравление с днем рождения россиянина Александра Логинова.

«Поздравляем с 25-летием Александра Логинова! Он четырехкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный победитель первенства Европы, абсолютный чемпион Европы среди юниоров, трехкратный чемпион Европы. Является бронзовым призером этапа Кубка мира в гонке преследования, победителем в эстафете», – говорится в поздравлении.

«И он получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление ЭПО. Не забудьте один из его самых главных трофеев», – написал Фуркад.

Напомним, что Логинов в этом сезоне вернулся после двухлетнего отстранения за нарушение антидопинговых правил.