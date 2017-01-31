НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Айлендерс», «Рейнджерс» примут «Коламбус», «Сан-Хосе» сыграет с «Чикаго» и другие матчи
В регулярном чемпионате НХЛ пройдет 14 матчей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 февраля, 03.00, «Barclays Center»
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- Дата проведения
- 1 февраля, 03.00, «Madison Square Garden»
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- Дата проведения
- 1 февраля, 03.00, «Consol Energy Center»
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- Дата проведения
- 1 февраля, 03.00, «RBC Center»
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- Дата проведения
- 1 февраля, 03.30, «Centre Bell»
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- Дата проведения
- 1 февраля, 03.30, «Joe Louis Arena»
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- Дата проведения
- 1 февраля, 03.30, «Amalie Arena»
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- Дата проведения
- 1 февраля, 03.30, «BankAtlantic Center»
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- Дата проведения
- 1 февраля, 04.00, «Scottrade Center»
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- Дата проведения
- 1 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
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- Дата проведения
- 1 февраля, 05.00, «Rogers Place»
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- Дата проведения
- 1 февраля, 05.00, «Gila River Arena»
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- Дата проведения
- 1 февраля, 06.00, «Honda Center»
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- Дата проведения
- 1 февраля, 06.30, «SAP Center at San Jose»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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