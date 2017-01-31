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    НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Айлендерс», «Рейнджерс» примут «Коламбус», «Сан-Хосе» сыграет с «Чикаго» и другие матчи

    Теги результаты Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Филадельфия Баффало Оттава Монреаль Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Флорида Нэшвилл Детройт Сент-Луис Коламбус Чикаго Миннесота Колорадо Эдмонтон Анахайм Даллас Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона НХЛ Виннипег

    В регулярном чемпионате НХЛ пройдет 14 матчей.

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Айлендерс – Вашингтон
    Дата проведения
    1 февраля, 03.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча Видео

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    Рейнджерс – Коламбус
    Дата проведения
    1 февраля, 03.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Питтсбург – Нэшвилл
    Дата проведения
    1 февраля, 03.00, «Consol Energy Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Каролина – Филадельфия
    Дата проведения
    1 февраля, 03.00, «RBC Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Монреаль – Баффало
    Дата проведения
    1 февраля, 03.30, «Centre Bell»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Детройт – Нью-Джерси
    Дата проведения
    1 февраля, 03.30, «Joe Louis Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Тампа-Бэй – Бостон
    Дата проведения
    1 февраля, 03.30, «Amalie Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Флорида – Оттава
    Дата проведения
    1 февраля, 03.30, «BankAtlantic Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Сент-Луис – Виннипег
    Дата проведения
    1 февраля, 04.00, «Scottrade Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Даллас – Торонто
    Дата проведения
    1 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Эдмонтон – Миннесота
    Дата проведения
    1 февраля, 05.00, «Rogers Place»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Аризона – Лос-Анджелес
    Дата проведения
    1 февраля, 05.00, «Gila River Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Анахайм – Колорадо
    Дата проведения
    1 февраля, 06.00, «Honda Center»
    Онлайн матча Видео

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    Сан-Хосе – Чикаго
    Дата проведения
    1 февраля, 06.30, «SAP Center at San Jose»
    Онлайн матча Видео

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    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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