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    «Ак Барс» впервые в истории КХЛ пропустил 8 шайб за матч

    Теги Ак Барс Нефтехимик Александр Галимов КХЛ Эмиль Гарипов

    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в гостях крупно проиграл «Нефтехимику» (2:8).

    Казанцы впервые в истории лиги пропустили 8 шайб за игру. Ранее худшим результатом команды по пропущенным голам за матч была встреча в плей-офф, когда «Ак Барс» в выездной игре пропустил 7 шайб от «Сибири».

    После трех пропущенных шайб игры в Нижнекамске Станислав Галимов заменил в воротах Эмиля Гарипова.

    Добавим, что во втором периоде «Ак Барс» пропустил 6 голов, 5 из которых «Нефтехимик» забил в большинстве.

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