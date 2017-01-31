«Ак Барс» впервые в истории КХЛ пропустил 8 шайб за матч

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в гостях крупно проиграл «Нефтехимику» (2:8).

Казанцы впервые в истории лиги пропустили 8 шайб за игру. Ранее худшим результатом команды по пропущенным голам за матч была встреча в плей-офф, когда «Ак Барс» в выездной игре пропустил 7 шайб от «Сибири».

После трех пропущенных шайб игры в Нижнекамске Станислав Галимов заменил в воротах Эмиля Гарипова.

Добавим, что во втором периоде «Ак Барс» пропустил 6 голов, 5 из которых «Нефтехимик» забил в большинстве.